Австралия отказалась закрывать границу для российских туристов

Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.
«У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство <…> они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — рассказал Марлес в интервью телеканалу ABC.
В сентября Евросоюз на фоне санкций принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Мера приведет приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Кроме того, страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. Вместе с этим Латвия, Литва и Эстония закрыли въезды для россиян. О прекращении безвизового режима с Россией накануне заявил и Тайвань.
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Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес. «У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство <…> они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — рассказал Марлес в интервью телеканалу ABC. В сентября Евросоюз на фоне санкций принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Мера приведет приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Кроме того, страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. Вместе с этим Латвия, Литва и Эстония закрыли въезды для россиян. О прекращении безвизового режима с Россией накануне заявил и Тайвань.