Австралия отказалась закрывать границу для российских туристов

18 сентября 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Австралия не будет запрещать въезд российским туристам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес. «У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство <…> они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — рассказал Марлес в интервью телеканалу ABC. В сентября Евросоюз на фоне санкций принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Мера приведет приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Кроме того, страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. Вместе с этим Латвия, Литва и Эстония закрыли въезды для россиян . О прекращении безвизового режима с Россией накануне заявил и Тайвань.

Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес. «У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство <…> они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — рассказал Марлес в интервью телеканалу ABC. В сентября Евросоюз на фоне санкций принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Мера приведет приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Кроме того, страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. Вместе с этим Латвия, Литва и Эстония закрыли въезды для россиян. О прекращении безвизового режима с Россией накануне заявил и Тайвань.