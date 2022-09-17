17 сентября 2022

Трамп обвинил сторонников Байдена в распространении фейков о России

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Сайт президента России, меркель ангела, трамп дональд, трамп мелания
Трамп назвал Байдена и партию демократов распространителями фейков Фото:

Демократическая партия США является источником распространения дезинформации. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп.

«Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — цитирует Трампа телеканал Newsmax. Он добавил, за время нахождения у власти демократы превратили страну из энергетически независимой в страну «попрошайку», постоянно требующей энергию.

Ранее сообщалось о том, что в США считают о том, что страну превратили в «банановую республику с обезьянами» во власти, передавало деловое издание «Взгляд». А решение президента США Джо Байдена заморозить нефтяные и газовые лизинги может привести США к энергетическому кошмару, как в Европе. США отказались от российской нефти и газа после начала спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины.

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Демократическая партия США является источником распространения дезинформации. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. «Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — цитирует Трампа телеканал Newsmax. Он добавил, за время нахождения у власти демократы превратили страну из энергетически независимой в страну «попрошайку», постоянно требующей энергию. Ранее сообщалось о том, что в США считают о том, что страну превратили в «банановую республику с обезьянами» во власти, передавало деловое издание «Взгляд». А решение президента США Джо Байдена заморозить нефтяные и газовые лизинги может привести США к энергетическому кошмару, как в Европе. США отказались от российской нефти и газа после начала спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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