Трамп обвинил сторонников Байдена в распространении фейков о России

18 сентября 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Трамп назвал Байдена и партию демократов распространителями фейков Фото: Сайт Президента России Демократическая партия США является источником распространения дезинформации. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. «Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — цитирует Трампа телеканал Newsmax. Он добавил, за время нахождения у власти демократы превратили страну из энергетически независимой в страну «попрошайку», постоянно требующей энергию. Ранее сообщалось о том, что в США считают о том, что страну превратили в «банановую республику с обезьянами» во власти, передавало деловое издание «Взгляд». А решение президента США Джо Байдена заморозить нефтяные и газовые лизинги может привести США к энергетическому кошмару, как в Европе. США отказались от российской нефти и газа после начала спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины.

Демократическая партия США является источником распространения дезинформации. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. «Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — цитирует Трампа телеканал Newsmax. Он добавил, за время нахождения у власти демократы превратили страну из энергетически независимой в страну «попрошайку», постоянно требующей энергию. Ранее сообщалось о том, что в США считают о том, что страну превратили в «банановую республику с обезьянами» во власти, передавало деловое издание «Взгляд». А решение президента США Джо Байдена заморозить нефтяные и газовые лизинги может привести США к энергетическому кошмару, как в Европе. США отказались от российской нефти и газа после начала спецоперации РФ на Украине. Она началась 24 февраля. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины.