Daily Express: украинцы не рады возвращению солдат ВСУ

18 сентября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

На оставленных Россией территориях были не рады пришедшим бойцам ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не все украинцы на оставленных Россией территориях были рады пришедшим бойцам ВСУ. Об этом сообщает британское издание Daily Express. «Хотя украинские солдаты и рассказали, что ликующие местные жители окружали их толпой на оставленных Россией территориях, угощали бренди, блинами и целовали женщины, это еще далеко не все жители этих регионов», — отмечено в материале. Издание добавляет, что несмотря на то, что большинство местных жителей ушло вместе с отступающими российскими войсками, некоторые оставшиеся мирные жители, как сообщается, также не приветствовали украинские войска и сожалели об уходе вооруженных сил России. Журналисты цитируют бойца украинского спецназа, который рассказал, что они получили соотношение «50 на 50» между теми, кто их поддерживал, и теми, кто был против. «Они сказали: „Зачем ты пришел?“», — заявил боец ВСУ, комментируя реакцию оппозиционно настроенных к ним граждан. Ранее сообщалось о том, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что к жителям предпринимаются карательные действия. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Не все украинцы на оставленных Россией территориях были рады пришедшим бойцам ВСУ. Об этом сообщает британское издание Daily Express. «Хотя украинские солдаты и рассказали, что ликующие местные жители окружали их толпой на оставленных Россией территориях, угощали бренди, блинами и целовали женщины, это еще далеко не все жители этих регионов», — отмечено в материале. Издание добавляет, что несмотря на то, что большинство местных жителей ушло вместе с отступающими российскими войсками, некоторые оставшиеся мирные жители, как сообщается, также не приветствовали украинские войска и сожалели об уходе вооруженных сил России. Журналисты цитируют бойца украинского спецназа, который рассказал, что они получили соотношение «50 на 50» между теми, кто их поддерживал, и теми, кто был против. «Они сказали: „Зачем ты пришел?“», — заявил боец ВСУ, комментируя реакцию оппозиционно настроенных к ним граждан. Ранее сообщалось о том, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что к жителям предпринимаются карательные действия. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.