16 сентября 2022

Глава ВГА Ганчев: националисты проводят пытки над жителями Харьковской области

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Школа в Островное . Свердловская область, деревья, береза
Жителей Харьковщины привязывают к деревьям за получение российских паспортов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

«Ситуация в Харьковской области остается крайне сложной. Люди находятся в заложниках. <…> Подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооруженных формирований и западных наемников. Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам», — рассказал Ганчев в видео, опубликованном в telegram-канале администрации. По его словам, зверства происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктов области.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных жителей Харьковской области находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, ВСУ вылавливают людей, которые помогали российской армии. Ганчев также сообщал о репрессиях, из-за которых люди не могут покинут Харьковщину. Кроме того, СБУ начала задерживать российских учителей, преподающих в регионе. По информации Кремля, к ним применяются карательные действия.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. «Ситуация в Харьковской области остается крайне сложной. Люди находятся в заложниках. <…> Подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооруженных формирований и западных наемников. Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам», — рассказал Ганчев в видео, опубликованном в telegram-канале администрации. По его словам, зверства происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктов области. Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных жителей Харьковской области находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, ВСУ вылавливают людей, которые помогали российской армии. Ганчев также сообщал о репрессиях, из-за которых люди не могут покинут Харьковщину. Кроме того, СБУ начала задерживать российских учителей, преподающих в регионе. По информации Кремля, к ним применяются карательные действия. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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