В Омске найдено тело бизнесмена с шестью пулевыми ранениями

В Омске обнаружено тело местного предпринимателя с шестью пулевыми ранениями. Об этом сообщает Om1.ru.
«На теле 57-летнего мужчины замечено шесть отверстий, которые предварительно квалифицируют, как пулевые ранения», — сообщило издание.
Уточняется, что убитый был директором и совладельцем ООО «Поли-Про-Пак». Тело найдено в его доме в Ленинском округе. Компания убитого специализируется на производстве полипропиленовых мешков. Выручка компании в 2021 году составляла 76 млн рублей. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).
В начале сентября на парковке в Москва-сити было найдено тело бизнесмена. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве.
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В Омске обнаружено тело местного предпринимателя с шестью пулевыми ранениями. Об этом сообщает Om1.ru. «На теле 57-летнего мужчины замечено шесть отверстий, которые предварительно квалифицируют, как пулевые ранения», — сообщило издание. Уточняется, что убитый был директором и совладельцем ООО «Поли-Про-Пак». Тело найдено в его доме в Ленинском округе. Компания убитого специализируется на производстве полипропиленовых мешков. Выручка компании в 2021 году составляла 76 млн рублей. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В начале сентября на парковке в Москва-сити было найдено тело бизнесмена. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве.