17 сентября 2022

В Омске найдено тело бизнесмена с шестью пулевыми ранениями

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Тело предпринимателя с шесть пулевыми ранениями было найдено в его доме Фото:

В Омске обнаружено тело местного предпринимателя с шестью пулевыми ранениями. Об этом сообщает Om1.ru.

«На теле 57-летнего мужчины замечено шесть отверстий, которые предварительно квалифицируют, как пулевые ранения», — сообщило издание.

Уточняется, что убитый был директором и совладельцем ООО «Поли-Про-Пак». Тело найдено в его доме в Ленинском округе. Компания убитого специализируется на производстве полипропиленовых мешков. Выручка компании в 2021 году составляла 76 млн рублей. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

В начале сентября на парковке в Москва-сити было найдено тело бизнесмена. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве.

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В Омске обнаружено тело местного предпринимателя с шестью пулевыми ранениями. Об этом сообщает Om1.ru. «На теле 57-летнего мужчины замечено шесть отверстий, которые предварительно квалифицируют, как пулевые ранения», — сообщило издание. Уточняется, что убитый был директором и совладельцем ООО «Поли-Про-Пак». Тело найдено в его доме в Ленинском округе. Компания убитого специализируется на производстве полипропиленовых мешков. Выручка компании в 2021 году составляла 76 млн рублей. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В начале сентября на парковке в Москва-сити было найдено тело бизнесмена. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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