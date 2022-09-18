В пограничных районах Белгородской области детей переводят на дистант с 19 сентября

Школы, находящиеся в приграничной зоне Белгородской области переведут, на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области школы в 10-километровой зоне границы переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Принял решение, что с завтрашнего дня школа в Белгородском районе в 10-километровой зоне границы переводим на дистанционное обучение», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в детских садах будут работать дежурные группы.

Ранее сообщалось о нескольких обстрелах ВСУ в Белгородской области. При обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Также было обстреляно село Шелаево, при котором были ранены два мирных жителя. Гладков объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.