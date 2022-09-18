Россия отбила новое наступление Украины

Три ротные группы ВСУ не смогли организовать наступление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные сорвали наступление Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
«На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — говорится в заявлении ведомства.
Днем ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Херсонской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале наступления украинских сил в районе села Берестовое в ДНР.
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