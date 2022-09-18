Россия отбила новое наступление Украины

Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день форума
Три ротные группы ВСУ не смогли организовать наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сорвали наступление Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — говорится в заявлении ведомства.

Днем ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Херсонской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале наступления украинских сил в районе села Берестовое в ДНР.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные сорвали наступление Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — говорится в заявлении ведомства. Днем ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Херсонской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале наступления украинских сил в районе села Берестовое в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...