Россия отбила новое наступление Украины

Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Три ротные группы ВСУ не смогли организовать наступление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сорвали наступление Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — говорится в заявлении ведомства.

Днем ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Херсонской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале наступления украинских сил в районе села Берестовое в ДНР.