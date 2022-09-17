В столкновениях на границе с Таджикистаном погибли 36 граждан Киргизии

Число погибших в столкновениях на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кыргызстана.
«По оперативным данным из Баткенской области: в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 12 погибших. В результате вооруженного конфликта в Баткенской области погибли 36 человек», — говорится в сообщении минздрава, которое приводит ТАСС. Ранее речь шла о 24 погибших. Еще 129 человек ранены.
Вооруженные столкновения между Киргизией и Таджикистаном начались 14 сентября. 17 сентября Киргизия ввела режим чрезвычайной ситуации в Баткенской области, на границе с Таджикистаном. Обе страны входят в ОДКБ.
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