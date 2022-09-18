Тысячи митингующих потребовали отставки президента Молдавии. Видео

18 сентября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

На улицы Кишенева вышли тысячи человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На улицы Кишинева вышли тысячи людей, которые требуют отставки действующего президента Молдавии Майи Санду. Массовая акция протеста началась перед зданием администрации президента. «Причиной недовольства властями стали рост цен на продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии „Действие и солидарность“, неформальным лидером которой является нынешний президент Майя Санду. Люди требуют новых выборов в парламент», — сообщает корреспондент РИА «Новости». Среди лозунгов звучат «Досрочные выборы», «Долой Майю Санду!», «Меняем Санду на дрова!». Движение транспорта на улицах, где проходят протесты, перекрыто. На месте находится полиция. Кризис в Европе начался после того, как западные страны ввели против России экономические санкции из-за проведения вынужденной спецоперации на территории Украины. В итоге ограничения повлияли в первую очередь на экономику европейских государств. Там начался энергетический кризис, из-за которого цены на продукты и товары выросли, а европейцы начали жаловаться из-за высокой стоимости счетов за ЖКУ.

На улицы Кишинева вышли тысячи людей, которые требуют отставки действующего президента Молдавии Майи Санду. Массовая акция протеста началась перед зданием администрации президента. «Причиной недовольства властями стали рост цен на продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии „Действие и солидарность“, неформальным лидером которой является нынешний президент Майя Санду. Люди требуют новых выборов в парламент», — сообщает корреспондент РИА «Новости». Среди лозунгов звучат «Досрочные выборы», «Долой Майю Санду!», «Меняем Санду на дрова!». Движение транспорта на улицах, где проходят протесты, перекрыто. На месте находится полиция. Кризис в Европе начался после того, как западные страны ввели против России экономические санкции из-за проведения вынужденной спецоперации на территории Украины. В итоге ограничения повлияли в первую очередь на экономику европейских государств. Там начался энергетический кризис, из-за которого цены на продукты и товары выросли, а европейцы начали жаловаться из-за высокой стоимости счетов за ЖКУ.