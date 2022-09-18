В Екатеринбурге девушка с ребенком пострадали в ДТП, врезавшись в трамвай. Фото

19 сентября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Авария произошла 18 сентября на улице Владимира Высоцкого (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на улице Владимира Высоцкого 18 сентября около 19:30 произошло ДТП, в котором пострадали 27-летняя девушка и десятилетний пассажир, находящиеся в BMW. Авария произошла по вине водителя Subaru, который не уступил дорогу другому авто, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель Subaru, двигаясь по улице Малышева со стороны Егоршинского подхода в сторону Студенческой, не предоставил преимущество при перестроении водителю другой машины. После чего BMW отбросило на трамвай», — пояснили в ведомстве. В ДТП пострадали водитель BMW — 27-летняя девушка со стажем вождения восемь лет и пассажир машины — десятилетний мальчик. Пострадавшие госпитализированы. За рулем Subaru находился 54-летний мужчина, имеющий стаж вождения 33 года. Он пояснил, что при перестроении не заметил другой автомобиль, в результате чего въехал в BMW. Сотрудники ГИБДД провели замеры и составлены процессуальные документы. Ранее URA.RU писало, что водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. ДТП произошло 13 сентября. А через четыре дня произошла смертельная авария на 41-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск, в которой погиб генеральный директор режевского предприятия «Элтиз» Алексей Авдюков. Водитель Subaru не предоставил преимущество при перестроении водителю BMW Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу В ДТП пострадали 27-летняя девушка и десятилетний мальчик Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Владимира Высоцкого 18 сентября около 19:30 произошло ДТП, в котором пострадали 27-летняя девушка и десятилетний пассажир, находящиеся в BMW. Авария произошла по вине водителя Subaru, который не уступил дорогу другому авто, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель Subaru, двигаясь по улице Малышева со стороны Егоршинского подхода в сторону Студенческой, не предоставил преимущество при перестроении водителю другой машины. После чего BMW отбросило на трамвай», — пояснили в ведомстве. В ДТП пострадали водитель BMW — 27-летняя девушка со стажем вождения восемь лет и пассажир машины — десятилетний мальчик. Пострадавшие госпитализированы. За рулем Subaru находился 54-летний мужчина, имеющий стаж вождения 33 года. Он пояснил, что при перестроении не заметил другой автомобиль, в результате чего въехал в BMW. Сотрудники ГИБДД провели замеры и составлены процессуальные документы. Ранее URA.RU писало, что водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. ДТП произошло 13 сентября. А через четыре дня произошла смертельная авария на 41-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск, в которой погиб генеральный директор режевского предприятия «Элтиз» Алексей Авдюков.