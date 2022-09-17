17 сентября 2022

Гендиректор свердловского предприятия погиб в аварии с лосем. Скрин

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ДТП на Щербакова-Объездная под мостом. Екатеринбург
Накануне в Свердловской области произошла смертельная авария из-за выбежавшего на трассу лося Фото:

Погибшим в результате аварии с участием лося на трассе Екатеринбург — Алапаевск (Свердловская область) оказался генеральный директор режевского предприятия «Элтиз» Алексей Авдюков. Его мать позднее скончалась в реанимации. Информацию об этом URA.RU подтвердили коллеги Авдюкова.

«Да, это он [Алексей Авдюков] погиб в аварии. Его мать позднее скончалась в больнице», — рассказал собеседник.

Смертельная авария произошла вечером 17 сентября на 41-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск. Свердловчанин на Toyota Corolla серого цвета сбил лося, а затем вылетел на встречную полосу и врезался в такой же автомобиль коричневого цвета. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась иномарка. Еще одного пассажира госпитализировали.

Алексей Авдюков являлся генеральным директором предприятия «Элтиз» в городе Реж, которое занимается производством электромонтажной и светотехнической продукции, а также изделий из пластмасс. В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» сожалеют о смерти Авдюкова и его матери и приносят соболезнования родным.

Жители Режа приносят соболезнования родственникам погибших в местных группах «ВКонтакте»

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Погибшим в результате аварии с участием лося на трассе Екатеринбург — Алапаевск (Свердловская область) оказался генеральный директор режевского предприятия «Элтиз» Алексей Авдюков. Его мать позднее скончалась в реанимации. Информацию об этом URA.RU подтвердили коллеги Авдюкова. «Да, это он [Алексей Авдюков] погиб в аварии. Его мать позднее скончалась в больнице», — рассказал собеседник. Смертельная авария произошла вечером 17 сентября на 41-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск. Свердловчанин на Toyota Corolla серого цвета сбил лося, а затем вылетел на встречную полосу и врезался в такой же автомобиль коричневого цвета. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась иномарка. Еще одного пассажира госпитализировали. Алексей Авдюков являлся генеральным директором предприятия «Элтиз» в городе Реж, которое занимается производством электромонтажной и светотехнической продукции, а также изделий из пластмасс. В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» сожалеют о смерти Авдюкова и его матери и приносят соболезнования родным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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