Накануне в Свердловской области произошла смертельная авария из-за выбежавшего на трассу лося Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Погибшим в результате аварии с участием лося на трассе Екатеринбург — Алапаевск (Свердловская область) оказался генеральный директор режевского предприятия «Элтиз» Алексей Авдюков. Его мать позднее скончалась в реанимации. Информацию об этом URA.RU подтвердили коллеги Авдюкова.

«Да, это он [Алексей Авдюков] погиб в аварии. Его мать позднее скончалась в больнице», — рассказал собеседник.

Смертельная авария произошла вечером 17 сентября на 41-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск. Свердловчанин на Toyota Corolla серого цвета сбил лося, а затем вылетел на встречную полосу и врезался в такой же автомобиль коричневого цвета. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась иномарка. Еще одного пассажира госпитализировали.

Алексей Авдюков являлся генеральным директором предприятия «Элтиз» в городе Реж, которое занимается производством электромонтажной и светотехнической продукции, а также изделий из пластмасс. В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» сожалеют о смерти Авдюкова и его матери и приносят соболезнования родным.