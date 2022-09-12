12 сентября 2022

В Екатеринбурге иномарку отбросило в автобус из-за другого ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП произошло утром 13 сентября в Академическом районе Екатеринбурга Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Kia Rio на светофоре врезался в Kia Optima, от удара автомобиль отбросило в автобус, находящийся на остановке. Водитель Kia Optima доставлен в больницу», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. ДТП произошло утром 13 сентября на перекрестке улиц Краснолесья — Вильгельма де Геннина.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в Академическом. Из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования.

Иномарку отбросило в автобус
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Академическом районе Екатеринбурга водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Kia Rio на светофоре врезался в Kia Optima, от удара автомобиль отбросило в автобус, находящийся на остановке. Водитель Kia Optima доставлен в больницу», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. ДТП произошло утром 13 сентября на перекрестке улиц Краснолесья — Вильгельма де Геннина. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в Академическом. Из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...