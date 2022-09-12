ДТП произошло утром 13 сентября в Академическом районе ЕкатеринбургаФото: читатель URA.RU
В Академическом районе Екатеринбурга водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Kia Rio на светофоре врезался в Kia Optima, от удара автомобиль отбросило в автобус, находящийся на остановке. Водитель Kia Optima доставлен в больницу», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. ДТП произошло утром 13 сентября на перекрестке улиц Краснолесья — Вильгельма де Геннина.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в Академическом. Из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования.
Иномарку отбросило в автобус
Фото: читатель URA.RU
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В Академическом районе Екатеринбурга водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Kia Rio на светофоре врезался в Kia Optima, от удара автомобиль отбросило в автобус, находящийся на остановке. Водитель Kia Optima доставлен в больницу», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. ДТП произошло утром 13 сентября на перекрестке улиц Краснолесья — Вильгельма де Геннина. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в Академическом. Из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования.