В Екатеринбурге иномарку отбросило в автобус из-за другого ДТП. Фото, видео

13 сентября 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

ДТП произошло утром 13 сентября в Академическом районе Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Kia Rio на светофоре врезался в Kia Optima, от удара автомобиль отбросило в автобус, находящийся на остановке. Водитель Kia Optima доставлен в больницу», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. ДТП произошло утром 13 сентября на перекрестке улиц Краснолесья — Вильгельма де Геннина. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в Академическом. Из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования. Иномарку отбросило в автобус Фото: читатель URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга водитель KIA Rio врезался в иномарку, которую от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Kia Rio на светофоре врезался в Kia Optima, от удара автомобиль отбросило в автобус, находящийся на остановке. Водитель Kia Optima доставлен в больницу», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. ДТП произошло утром 13 сентября на перекрестке улиц Краснолесья — Вильгельма де Геннина. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в Академическом. Из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования.