18 сентября 2022

Политолог предрек Британии глобальные изменения из-за смерти Елизаветы II

Политолог Марков: Карл III рискует стать последним королем в истории Британии
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Великобритания рискует стать республикой при короле Карле III, считает Сергей Марков Фото:
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III может стать последним в истории государства, а Британия станет республикой. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

«Возможно, что король Карл окажется последним монархом на троне Британии. А после него Британия станет республикой», — написал в своем telegram-канале Сергей Марков.

Он отметил, что в стране и мире растут антимонархические настроения, а также на Британию оказывается большое влияние республиканских США. Кроме того, к Карлу III нет такого личного уважения в обществе, какое было у королевы Елизаветы II, добавил эксперт.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании.

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Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III может стать последним в истории государства, а Британия станет республикой. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков. «Возможно, что король Карл окажется последним монархом на троне Британии. А после него Британия станет республикой», — написал в своем telegram-канале Сергей Марков. Он отметил, что в стране и мире растут антимонархические настроения, а также на Британию оказывается большое влияние республиканских США. Кроме того, к Карлу III нет такого личного уважения в обществе, какое было у королевы Елизаветы II, добавил эксперт. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании.
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