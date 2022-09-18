Политолог предрек Британии глобальные изменения из-за смерти Елизаветы II

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III может стать последним в истории государства, а Британия станет республикой. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.
«Возможно, что король Карл окажется последним монархом на троне Британии. А после него Британия станет республикой», — написал в своем telegram-канале Сергей Марков.
Он отметил, что в стране и мире растут антимонархические настроения, а также на Британию оказывается большое влияние республиканских США. Кроме того, к Карлу III нет такого личного уважения в обществе, какое было у королевы Елизаветы II, добавил эксперт.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III может стать последним в истории государства, а Британия станет республикой. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков. «Возможно, что король Карл окажется последним монархом на троне Британии. А после него Британия станет республикой», — написал в своем telegram-канале Сергей Марков. Он отметил, что в стране и мире растут антимонархические настроения, а также на Британию оказывается большое влияние республиканских США. Кроме того, к Карлу III нет такого личного уважения в обществе, какое было у королевы Елизаветы II, добавил эксперт. Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной его матери. 10 сентября Карл III официально был провозглашен королем Великобритании.