Украинский офицер сообщил о «больших потерях» ВСУ

Военнослужащие Украины (ВСУ) несут большие потери в районе Артемовска и отказываются выходить на передовую линию фронта. Об этом рассказал старший лейтенант 58-й отдельной украинской мотопехотной бригады Олег Рожковский.
«Большая часть — отказники [в рядах ВСУ в районе Артемовска], отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию», — рассказал украинский офицер. Его слова приводит РИА «Новости». Он взят в плен бойцами частной военной компании «Вагнер» из группы «Бахмут».
Ранее секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что украинские силовики понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска. По его словам, «очень много уничтоженного противника и техники».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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Военнослужащие Украины (ВСУ) несут большие потери в районе Артемовска и отказываются выходить на передовую линию фронта. Об этом рассказал старший лейтенант 58-й отдельной украинской мотопехотной бригады Олег Рожковский. «Большая часть — отказники [в рядах ВСУ в районе Артемовска], отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию», — рассказал украинский офицер. Его слова приводит РИА «Новости». Он взят в плен бойцами частной военной компании «Вагнер» из группы «Бахмут». Ранее секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что украинские силовики понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска. По его словам, «очень много уничтоженного противника и техники». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.