Глава Минпромторга Мантуров: иностранные компании стремятся на российский рынок

19 сентября 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Зарубежные компании рассматривают разные варианты по возвращению на рынок РФ, заявил Денис Мантуров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Многие иностранные компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, заинтересованы в возобновлении своей деятельности. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем», — сообщил «Известиям» Денис Мантуров. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с группой Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka). По словам министра, компании прорабатывают различные варианты по возвращению на российский рынок. «В частности, продажа активов местному менеджменту, партнеру-франчайзи, иным отраслевым партнерам, а также продажа активов сторонней российской организации или предпринимателю. Но каждый раз решение принимает сама организация», — уточнил он. Владелец бренда Zara, компания Inditex, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с ней о закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango. Как сообщал «Коммерсант», в случае полного ухода с российского рынка рискуют потерять порядка 800 млн долларов. В сентябре российские торговые центры начали массово судиться с магазинами, приостановившими работу в РФ.

Многие иностранные компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, заинтересованы в возобновлении своей деятельности. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем», — сообщил «Известиям» Денис Мантуров. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с группой Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka). По словам министра, компании прорабатывают различные варианты по возвращению на российский рынок. «В частности, продажа активов местному менеджменту, партнеру-франчайзи, иным отраслевым партнерам, а также продажа активов сторонней российской организации или предпринимателю. Но каждый раз решение принимает сама организация», — уточнил он. Владелец бренда Zara, компания Inditex, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с ней о закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango. Как сообщал «Коммерсант», в случае полного ухода с российского рынка рискуют потерять порядка 800 млн долларов. В сентябре российские торговые центры начали массово судиться с магазинами, приостановившими работу в РФ.