В Тюменской области продают монеты 17-го века за 130 млн рублей. Фото

19 сентября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Объявление о продаже монет 17-го века было опубликовано на площадке Avito (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чечкино (Тюменская область) продаются монеты 1614 года за 130 000 000 рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Адрес: Тюменская область, Ярковский р-н, с. Чечкино. Состояние: б/у. Монеты 1614 года в деревне Чечкино. Стоимость — 130 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавалась бракованная монета, автор данного объявления оценил ее в 7,6 млн рублей. Кроме того, в Заводоуковске за один миллион рублей были выставлены на продажу монеты McDonald’s из коллекции «30 лет дружбы».

В Чечкино (Тюменская область) продаются монеты 1614 года за 130 000 000 рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Адрес: Тюменская область, Ярковский р-н, с. Чечкино. Состояние: б/у. Монеты 1614 года в деревне Чечкино. Стоимость — 130 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавалась бракованная монета, автор данного объявления оценил ее в 7,6 млн рублей. Кроме того, в Заводоуковске за один миллион рублей были выставлены на продажу монеты McDonald’s из коллекции «30 лет дружбы».