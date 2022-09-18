18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Тюменской области продают монеты 17-го века за 130 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., мелочь, старые монеты, деньги, находка, клад
Объявление о продаже монет 17-го века было опубликовано на площадке Avito (архивное фото) Фото:

В Чечкино (Тюменская область) продаются монеты 1614 года за 130 000 000 рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Адрес: Тюменская область, Ярковский р-н, с. Чечкино. Состояние: б/у. Монеты 1614 года в деревне Чечкино. Стоимость — 130 000 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавалась бракованная монета, автор данного объявления оценил ее в 7,6 млн рублей. Кроме того, в Заводоуковске за один миллион рублей были выставлены на продажу монеты McDonald’s из коллекции «30 лет дружбы».

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В Чечкино (Тюменская область) продаются монеты 1614 года за 130 000 000 рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Адрес: Тюменская область, Ярковский р-н, с. Чечкино. Состояние: б/у. Монеты 1614 года в деревне Чечкино. Стоимость — 130 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавалась бракованная монета, автор данного объявления оценил ее в 7,6 млн рублей. Кроме того, в Заводоуковске за один миллион рублей были выставлены на продажу монеты McDonald’s из коллекции «30 лет дружбы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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