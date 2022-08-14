В Тюмени продают бракованную монету за 7,6 млн рублей. Фото

15 августа 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

На сайте «Авито» продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки за 7,6 млн рублей. Объявление о продаже монеты выставили на сайте «Авито». «Состояние: б/у. Монета с производственным браком чеканки. Цена — 7 600 000 рублей», — говорится в объявлении продавца Дмитрия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлены на продажу юбилейные монеты СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции продавца 16 монет, которые были выпущены в 1987—1989 годах.

В Тюмени продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки за 7,6 млн рублей. Объявление о продаже монеты выставили на сайте «Авито». «Состояние: б/у. Монета с производственным браком чеканки. Цена — 7 600 000 рублей», — говорится в объявлении продавца Дмитрия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлены на продажу юбилейные монеты СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции продавца 16 монет, которые были выпущены в 1987—1989 годах.