На сайте «Авито» продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки
В Тюмени продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки за 7,6 млн рублей. Объявление о продаже монеты выставили на сайте «Авито».
«Состояние: б/у. Монета с производственным браком чеканки. Цена — 7 600 000 рублей», — говорится в объявлении продавца Дмитрия.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлены на продажу юбилейные монеты СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции продавца 16 монет, которые были выпущены в 1987—1989 годах.
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