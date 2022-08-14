14 августа 2022

В Тюмени продают бракованную монету за 7,6 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На сайте «Авито» продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки Фото:

В Тюмени продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки за 7,6 млн рублей. Объявление о продаже монеты выставили на сайте «Авито».

«Состояние: б/у. Монета с производственным браком чеканки. Цена — 7 600 000 рублей», — говорится в объявлении продавца Дмитрия.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлены на продажу юбилейные монеты СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции продавца 16 монет, которые были выпущены в 1987—1989 годах.

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В Тюмени продают десятирублевую монету с производственным браком чеканки за 7,6 млн рублей. Объявление о продаже монеты выставили на сайте «Авито». «Состояние: б/у. Монета с производственным браком чеканки. Цена — 7 600 000 рублей», — говорится в объявлении продавца Дмитрия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выставлены на продажу юбилейные монеты СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции продавца 16 монет, которые были выпущены в 1987—1989 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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