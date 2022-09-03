Монеты из McDonald’s продают за один миллион рублей
В Заводоуковске (Тюменская область) продаются монеты McDonald’s «30 лет дружбы» за один миллион рублей. Такое объявление о продаже монет опубликовано на сайте Avito.
«Состояние: новое. Монеты Макдональдс „30 лет дружбы“. Цена — 1 000 000 рублей», — указано в объявлении продавца Дмитрия.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали монеты СССР стоимостью в 900 млн рублей. Продавец сообщил, что ему предлагали 100 миллионов рублей за коллекцию, но он захотел подождать более выгодного предложения.
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