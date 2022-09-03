03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Тюменской области продают монеты McDonald’s за 1 млн рублей. Фото

В Заводоуковске продают монеты McDonald’s за 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Монеты из McDonald’s продают за один миллион рублей Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) продаются монеты McDonald’s «30 лет дружбы» за один миллион рублей. Такое объявление о продаже монет опубликовано на сайте Avito.

«Состояние: новое. Монеты Макдональдс „30 лет дружбы“. Цена — 1 000 000 рублей», — указано в объявлении продавца Дмитрия.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали монеты СССР стоимостью в 900 млн рублей. Продавец сообщил, что ему предлагали 100 миллионов рублей за коллекцию, но он захотел подождать более выгодного предложения.

Фото:

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В Заводоуковске (Тюменская область) продаются монеты McDonald’s «30 лет дружбы» за один миллион рублей. Такое объявление о продаже монет опубликовано на сайте Avito. «Состояние: новое. Монеты Макдональдс „30 лет дружбы“. Цена — 1 000 000 рублей», — указано в объявлении продавца Дмитрия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали монеты СССР стоимостью в 900 млн рублей. Продавец сообщил, что ему предлагали 100 миллионов рублей за коллекцию, но он захотел подождать более выгодного предложения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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