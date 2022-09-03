В Тюменской области продают монеты McDonald’s за 1 млн рублей. Фото

В Заводоуковске продают монеты McDonald’s за 1 млн рублей

04 сентября 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

Монеты из McDonald’s продают за один миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Заводоуковске (Тюменская область) продаются монеты McDonald’s «30 лет дружбы» за один миллион рублей. Такое объявление о продаже монет опубликовано на сайте Avito. «Состояние: новое. Монеты Макдональдс „30 лет дружбы“. Цена — 1 000 000 рублей», — указано в объявлении продавца Дмитрия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали монеты СССР стоимостью в 900 млн рублей. Продавец сообщил, что ему предлагали 100 миллионов рублей за коллекцию, но он захотел подождать более выгодного предложения. Фото: площадка Avito

В Заводоуковске (Тюменская область) продаются монеты McDonald’s «30 лет дружбы» за один миллион рублей. Такое объявление о продаже монет опубликовано на сайте Avito. «Состояние: новое. Монеты Макдональдс „30 лет дружбы“. Цена — 1 000 000 рублей», — указано в объявлении продавца Дмитрия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали монеты СССР стоимостью в 900 млн рублей. Продавец сообщил, что ему предлагали 100 миллионов рублей за коллекцию, но он захотел подождать более выгодного предложения.