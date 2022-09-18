18 сентября 2022

Президент Ирана Раиси: США сближают страны своими санкциями

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американские санкции сближают другие страны, заявил Эбрахим Раиси Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские санкции не эффективны ведь они только способствуют сближению стран, попавших под ограничительные меры. Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси в интервью телеканалу CBS.

«Да, они могут создавать рестрикции, проблемы и сложности для нас. <…> Однако санкции введены в отношении нескольких стран. Поступая таким образом, они сближают [эти государства], укрепляют их единство», — передает слова Эбрахима Раиси ТАСС.

Западные страны столкнулись с дефицитом топлива после того, как ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также назвал провальной антироссийскую стратегию Запада. Посол РФ в США Анатолий Антонов констатировал провал западных санкций.

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Американские санкции не эффективны ведь они только способствуют сближению стран, попавших под ограничительные меры. Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси в интервью телеканалу CBS. «Да, они могут создавать рестрикции, проблемы и сложности для нас. <…> Однако санкции введены в отношении нескольких стран. Поступая таким образом, они сближают [эти государства], укрепляют их единство», — передает слова Эбрахима Раиси ТАСС. Западные страны столкнулись с дефицитом топлива после того, как ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также назвал провальной антироссийскую стратегию Запада. Посол РФ в США Анатолий Антонов констатировал провал западных санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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