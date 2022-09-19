На трассе Екатеринбург-Тюмень водитель грузовика сбил пешехода

19 сентября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на 55-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 17 сентября около 22:55 часов водитель грузовой машины сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу №1 города Асбест, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России Заречный в соцсети «ВКонтакте». «ДТП произошло по улице Ленина в поселке Белоярский 17 сентября в 22:55 на 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель грузовой машины DAF, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, сбил пешехода», — пояснили в ведомстве. По данным ведомства, пострадавшего госпитализировали в больницу №1 города Асбест. Предварительный диагноз — открытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, перелом двух ребер, верхней стенки правой орбиты и костей голени, ушиб легкого и головного мозга. Мужчина находится в реанимации. Сотрудники ГИБДД просят позвонить по номеру +7 (343) 772-10-59 или +7 (904) 983-14-25, если вы стали очевидцем инцидента, чтобы установить личность пешехода. Ранее URA.RU писало о ДТП в Екатеринбурге, где BMW отбросило в трамвай. Пострадали 27-летняя девушка и десятилетний ребенок.

На 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень 17 сентября около 22:55 часов водитель грузовой машины сбил пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу №1 города Асбест, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России Заречный в соцсети «ВКонтакте». «ДТП произошло по улице Ленина в поселке Белоярский 17 сентября в 22:55 на 55-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель грузовой машины DAF, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, сбил пешехода», — пояснили в ведомстве. По данным ведомства, пострадавшего госпитализировали в больницу №1 города Асбест. Предварительный диагноз — открытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, перелом двух ребер, верхней стенки правой орбиты и костей голени, ушиб легкого и головного мозга. Мужчина находится в реанимации. Сотрудники ГИБДД просят позвонить по номеру +7 (343) 772-10-59 или +7 (904) 983-14-25, если вы стали очевидцем инцидента, чтобы установить личность пешехода. Ранее URA.RU писало о ДТП в Екатеринбурге, где BMW отбросило в трамвай. Пострадали 27-летняя девушка и десятилетний ребенок.