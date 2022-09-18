18 сентября 2022

Свердловчанин воткнул нож в свою подругу, с которой пришел в гости. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство знакомой Фото:

Житель Ирбита (Свердловская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил знакомую во время застолья. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Подозреваемый и потерпевшая находились в гостях, в квартире у их общего знакомого, где вместе распивали спиртное. В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета», — заявил Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, городским СК мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что житель Ирбита, придя в гости к родителям, убил отца ножом, которым разрезал арбуз к ужину. Также ранее тагильчанка во время застолья зарезала знакомого инвалида, которого провоцировала на ссору. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину.

Фото:
Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Житель Ирбита (Свердловская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил знакомую во время застолья. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозреваемый и потерпевшая находились в гостях, в квартире у их общего знакомого, где вместе распивали спиртное. В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета», — заявил Горелых. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, городским СК мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что житель Ирбита, придя в гости к родителям, убил отца ножом, которым разрезал арбуз к ужину. Также ранее тагильчанка во время застолья зарезала знакомого инвалида, которого провоцировала на ссору. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...