Свердловчанин воткнул нож в свою подругу, с которой пришел в гости. Фото

19 сентября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство знакомой Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Ирбита (Свердловская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил знакомую во время застолья. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозреваемый и потерпевшая находились в гостях, в квартире у их общего знакомого, где вместе распивали спиртное. В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета», — заявил Горелых. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, городским СК мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что житель Ирбита, придя в гости к родителям, убил отца ножом, которым разрезал арбуз к ужину. Также ранее тагильчанка во время застолья зарезала знакомого инвалида, которого провоцировала на ссору. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину. Фото: СУ СК России по Свердловской области Фото: СУ СК России по Свердловской области

Житель Ирбита (Свердловская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил знакомую во время застолья. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозреваемый и потерпевшая находились в гостях, в квартире у их общего знакомого, где вместе распивали спиртное. В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета», — заявил Горелых. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, городским СК мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что житель Ирбита, придя в гости к родителям, убил отца ножом, которым разрезал арбуз к ужину. Также ранее тагильчанка во время застолья зарезала знакомого инвалида, которого провоцировала на ссору. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину.