Житель Ирбита (Свердловская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил знакомую во время застолья. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Подозреваемый и потерпевшая находились в гостях, в квартире у их общего знакомого, где вместе распивали спиртное. В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета», — заявил Горелых.
Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, городским СК мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что житель Ирбита, придя в гости к родителям, убил отца ножом, которым разрезал арбуз к ужину. Также ранее тагильчанка во время застолья зарезала знакомого инвалида, которого провоцировала на ссору. Врачи скорой помощи не успели спасти мужчину.
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