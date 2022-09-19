Посол РФ указал на просчет Германии, повлекший кризис

По словам Нечаева, Германии был выгоден газ из России
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Отказ от «Северного потока — 2» и ставка на сжиженный природный газ привели Германию к кризису. Об этом сообщил посол РФ в Сергей Нечаев
«Немцам был выгоден газ из РФ, но они сделали ставку на СПГ, отказались от „Северного потока — 2“. Это привело к скачку цен», — передает слова посла России в Германии РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не заработает. Германия также возобновила подачу заявок на участие в «Северном потоке-1».
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