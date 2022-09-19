Посол РФ указал на просчет Германии, повлекший кризис

Посол РФ в ФРГ Нечаев: отказ от «Северного потока — 2» привел к кризису в Германии

19 сентября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

По словам Нечаева, Германии был выгоден газ из России Фото: пресс-служба «Газпрома» новость из сюжета Газовый кризис в Европе Отказ от «Северного потока — 2» и ставка на сжиженный природный газ привели Германию к кризису. Об этом сообщил посол РФ в Сергей Нечаев «Немцам был выгоден газ из РФ, но они сделали ставку на СПГ, отказались от „Северного потока — 2“. Это привело к скачку цен», — передает слова посла России в Германии РИА «Новости». Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не заработает. Германия также возобновила подачу заявок на участие в «Северном потоке-1».

Отказ от «Северного потока — 2» и ставка на сжиженный природный газ привели Германию к кризису. Об этом сообщил посол РФ в Сергей Нечаев «Немцам был выгоден газ из РФ, но они сделали ставку на СПГ, отказались от „Северного потока — 2“. Это привело к скачку цен», — передает слова посла России в Германии РИА «Новости». Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не заработает. Германия также возобновила подачу заявок на участие в «Северном потоке-1».