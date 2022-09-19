Посол РФ указал на просчет Германии, повлекший кризис

Посол РФ в ФРГ Нечаев: отказ от «Северного потока — 2» привел к кризису в Германии
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По словам Нечаева, Германии был выгоден газ из России Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Отказ от «Северного потока — 2» и ставка на сжиженный природный газ привели Германию к кризису. Об этом сообщил посол РФ в Сергей Нечаев

«Немцам был выгоден газ из РФ, но они сделали ставку на СПГ, отказались от „Северного потока — 2“. Это привело к скачку цен», — передает слова посла России в Германии РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не заработает. Германия также возобновила подачу заявок на участие в «Северном потоке-1».

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Отказ от «Северного потока — 2» и ставка на сжиженный природный газ привели Германию к кризису. Об этом сообщил посол РФ в Сергей Нечаев «Немцам был выгоден газ из РФ, но они сделали ставку на СПГ, отказались от „Северного потока — 2“. Это привело к скачку цен», — передает слова посла России в Германии РИА «Новости». Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не заработает. Германия также возобновила подачу заявок на участие в «Северном потоке-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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