В Германии смирились, что «Северный поток-2» никогда не заработает

Газ из России в Германию по «Северному потоку — 2» уже никогда не пойдет. С таким заявлением выступил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.
«Утрата доверия настолько фундаментальна, что никогда больше не возникнет ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России. „Северный поток — 2“ никогда не заработает», — передает слова Вайля агентство Reuters.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов включить «Северный поток — 2». «Мы готовы сделать это хоть завтра. Но не мы же ввели санкции на него. Американцы просто сами хотят продавать, втридорога», — сказал он. А политолог Сергей Марков поделился мнением о том, что Европа надеется забрать «Северный поток — 2» себе.
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Газ из России в Германию по «Северному потоку — 2» уже никогда не пойдет. С таким заявлением выступил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. «Утрата доверия настолько фундаментальна, что никогда больше не возникнет ситуации, в которой федеральное правительство Германии могло бы полагаться на энергию из России. „Северный поток — 2“ никогда не заработает», — передает слова Вайля агентство Reuters. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов включить «Северный поток — 2». «Мы готовы сделать это хоть завтра. Но не мы же ввели санкции на него. Американцы просто сами хотят продавать, втридорога», — сказал он. А политолог Сергей Марков поделился мнением о том, что Европа надеется забрать «Северный поток — 2» себе.