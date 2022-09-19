В Кремле не стали комментировать предложение Кадырова о «самомобилизации»

Идеей главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» должно заниматься Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать. Должно комментировать Минобороны», — заявил Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Кадыров предложил провести «самомобилизацию» и отправить от каждого российского региона по 1 тысяче добровольцев для участия в спецоперации РФ на Украине, сообщает Life. Его инициативу поддержали несколько губернаторов, в их числе глава Курской области Роман Старовойт и глава Крыма Сергей Аксенов. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Идеей главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» должно заниматься Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать. Должно комментировать Минобороны», — заявил Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Кадыров предложил провести «самомобилизацию» и отправить от каждого российского региона по 1 тысяче добровольцев для участия в спецоперации РФ на Украине, сообщает Life. Его инициативу поддержали несколько губернаторов, в их числе глава Курской области Роман Старовойт и глава Крыма Сергей Аксенов. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины.