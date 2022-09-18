Губернатор Шумков признался, что любит общаться с людьми

19 сентября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков рассказал, что для него является «глотком воздуха» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что общение с людьми, а также прогулки по лесу и русская баня являются для него «глотком воздуха». Об этом он рассказал 19 сентября в эфире передачи на одной из курганских радиокомпаний. «Мне очень нравится общение с людьми. Когда шел к вам на эфир, ко мне подошли два человека. Никто ничего не просил. Просто поблагодарили. Это дорого стоит», — сказал Шумков во время эфира на «Радио России». Он также добавил, что главным антистрессом для него являются прогулки по лесу, занятия спортом и баня. «Не нужно дорогих алкогольных напитков, сигар и других навороченных вещей. Я простой человек», — заключил он. Ранее URA.RU писало, что в марте прошлого года в эфире «Радио России» Шумков рассказал, что чиновники разных уровней в регионе увольнялись, потому что не выдерживали нового темпа работы. Тогда он предположил, что раньше чиновники в области представляли свою службу по-другому.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что общение с людьми, а также прогулки по лесу и русская баня являются для него «глотком воздуха». Об этом он рассказал 19 сентября в эфире передачи на одной из курганских радиокомпаний. «Мне очень нравится общение с людьми. Когда шел к вам на эфир, ко мне подошли два человека. Никто ничего не просил. Просто поблагодарили. Это дорого стоит», — сказал Шумков во время эфира на «Радио России». Он также добавил, что главным антистрессом для него являются прогулки по лесу, занятия спортом и баня. «Не нужно дорогих алкогольных напитков, сигар и других навороченных вещей. Я простой человек», — заключил он. Ранее URA.RU писало, что в марте прошлого года в эфире «Радио России» Шумков рассказал, что чиновники разных уровней в регионе увольнялись, потому что не выдерживали нового темпа работы. Тогда он предположил, что раньше чиновники в области представляли свою службу по-другому.