18 сентября 2022

В тюменской школе ввели запрет для родителей

Родителям учеников 70 школы в Тюмени запретили заходить в учебное учреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Родителям тюменских школьников запретили заходить в учебное учреждение Фото:

В одной из тюменских школ родителям запретили заходить в здание учебного учреждения. Об этом URA.RU рассказала жительница города, пожелавшая остаться анонимной.

«Мы учимся в 70 школе. Сегодня нам сообщили, что вход родителям запрещен. Теперь провожаем до порога и забираем также. Объяснили тем, что сделано это ради поддержания санитарно — эпидемиологической обстановки. Ну проще говоря, чтобы не распространяли там заразу», — рассказала читательница.

В 70 школе агентству информацию подтвердили. Меры были приняты для предотвращения распространения заболеваемости в учебном учреждении, так как большое количество педагогов и учеников заболели. В департаменте образования Тюмени URA.RU сообщили, что школа вправе принимать такие решения, если видит в них необходимость, ради безопасности участников образовательного процесса.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские школьники рискуют жизнью, чтобы попасть на занятия. При этом, образовательные учреждения Тюмени попали в рейтинг WorldSkills.

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В одной из тюменских школ родителям запретили заходить в здание учебного учреждения. Об этом URA.RU рассказала жительница города, пожелавшая остаться анонимной. «Мы учимся в 70 школе. Сегодня нам сообщили, что вход родителям запрещен. Теперь провожаем до порога и забираем также. Объяснили тем, что сделано это ради поддержания санитарно — эпидемиологической обстановки. Ну проще говоря, чтобы не распространяли там заразу», — рассказала читательница. В 70 школе агентству информацию подтвердили. Меры были приняты для предотвращения распространения заболеваемости в учебном учреждении, так как большое количество педагогов и учеников заболели. В департаменте образования Тюмени URA.RU сообщили, что школа вправе принимать такие решения, если видит в них необходимость, ради безопасности участников образовательного процесса. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские школьники рискуют жизнью, чтобы попасть на занятия. При этом, образовательные учреждения Тюмени попали в рейтинг WorldSkills.
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© Служба новостей «URA.RU»
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