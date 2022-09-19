Мэр Донецка: из-за обстрела ВСУ погибли 13 мирных жителей, среди них двое детей

19 сентября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе, в результате чего погибли 13 мирных жителей, среди них — двое детей. Данную информацию подтвердил мэр города Донецка Алексей Кулемзин. «По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. <…> Из-за обстрела ВСУ погибли два ребенка и более десяти взрослых», — написал он в своем telegram-канале. Он призвал жителей к осторожности и попросил не покидать своих укрытий без лишней необходимости. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов. ВСУ неоднократно обстреливают Донецк. По информации на 18 сентября, 25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе, в результате чего погибли 13 мирных жителей, среди них — двое детей. Данную информацию подтвердил мэр города Донецка Алексей Кулемзин. «По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. <…> Из-за обстрела ВСУ погибли два ребенка и более десяти взрослых», — написал он в своем telegram-канале. Он призвал жителей к осторожности и попросил не покидать своих укрытий без лишней необходимости. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов. ВСУ неоднократно обстреливают Донецк. По информации на 18 сентября, 25 мирных жителей пострадали в результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями с помощью западного оружия.