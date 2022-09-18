Власти ХМАО раскрыли особенности «антисанкционного» бюджета на следующий год

Власти ХМАО направили в окружную Думу проект бюджета на 2023 год

19 сентября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Сейчас чиновникам окружного правительства нужно убедить депутатов в целесообразности всех расходов Фото: Евгений Листюк © URA.RU Правительство Ханты-Мансийского автономного округа направило в окружную Думу проект бюджета ХМАО на следующий год. Об этом URA.RU стало известно из распоряжения югорских властей, подписанного губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «В целях устранения негативных последствий внешнего санкционного давления продолжится реализация мер по поддержке и развитию экономики автономного округа, адаптация бюджетного курса под новые вызовы и условия. Характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2023 год: доходы 271 млрд. 693 млн. рублей; расходы 310 млрд. 435 млн. рублей; дефицит 38 млрд. 741 млн. рублей», — написано в правительственном документе. Исходя из структур затрат, правительство вкладывается в поддержку семей с детьми, в снижение бедности, в борьбу с безработицей. Власти определились и с главными инвестиционными проектами. «Бюджетные инвестиции в первую очередь будут направлены на завершение ранее начатых объектов: мостовой переход через реку Обь в районе Сургута, реконструкцию вокзального комплекса Сургута и строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе», — сообщается в документе. Также продолжится господдержка инвесторов, занятых в реализации проектов по импортозамещению. В рамках этой работы в ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Депутатам окружной Думы уже направлен проект бюджета, сейчас они его изучают и готовятся к его обсуждению на депутатских комиссиях. Когда депутатам удастся договориться между собой и с окружными чиновниками — бюджет будет принят. По сравнению с бюджетом 2022 года, доходы прогнозируются выше на три миллиарда рублей, расходы — на четыре с половиной миллиарда. При этом в предварительном проекте бюджета пока не учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета. Как ранее сообщало URA.RU, в 2022 году бюджет был исполнен с рекордным профицитом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа направило в окружную Думу проект бюджета ХМАО на следующий год. Об этом URA.RU стало известно из распоряжения югорских властей, подписанного губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «В целях устранения негативных последствий внешнего санкционного давления продолжится реализация мер по поддержке и развитию экономики автономного округа, адаптация бюджетного курса под новые вызовы и условия. Характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2023 год: доходы 271 млрд. 693 млн. рублей; расходы 310 млрд. 435 млн. рублей; дефицит 38 млрд. 741 млн. рублей», — написано в правительственном документе. Исходя из структур затрат, правительство вкладывается в поддержку семей с детьми, в снижение бедности, в борьбу с безработицей. Власти определились и с главными инвестиционными проектами. «Бюджетные инвестиции в первую очередь будут направлены на завершение ранее начатых объектов: мостовой переход через реку Обь в районе Сургута, реконструкцию вокзального комплекса Сургута и строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе», — сообщается в документе. Также продолжится господдержка инвесторов, занятых в реализации проектов по импортозамещению. В рамках этой работы в ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Депутатам окружной Думы уже направлен проект бюджета, сейчас они его изучают и готовятся к его обсуждению на депутатских комиссиях. Когда депутатам удастся договориться между собой и с окружными чиновниками — бюджет будет принят. По сравнению с бюджетом 2022 года, доходы прогнозируются выше на три миллиарда рублей, расходы — на четыре с половиной миллиарда. При этом в предварительном проекте бюджета пока не учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета. Как ранее сообщало URA.RU, в 2022 году бюджет был исполнен с рекордным профицитом