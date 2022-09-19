США признали, что проводили опыты над бедными и психбольными украинцами

США признали, что проводили опыты над военнослужащими, бедными и психически больными украинцами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на <…> пациентах психиатрических больниц» <…> при обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты», — рассказал начальник отрядов радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом он рассказал в ходе брифинга по вопросу совещания участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
В Министерстве отдельно подчеркнуло, что в США признали факт проведения опытов на украинцев. По заявлениям американской стороны, передача патогенов к ним «была нечастой». Ранее, по словам ведомства, мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США. Также Россия представила доказательства военно-биологических экспериментов США на Украине, пишет RT.
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США признали, что проводили опыты над военнослужащими, бедными и психически больными украинцами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на <…> пациентах психиатрических больниц» <…> при обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты», — рассказал начальник отрядов радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом он рассказал в ходе брифинга по вопросу совещания участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В Министерстве отдельно подчеркнуло, что в США признали факт проведения опытов на украинцев. По заявлениям американской стороны, передача патогенов к ним «была нечастой». Ранее, по словам ведомства, мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США. Также Россия представила доказательства военно-биологических экспериментов США на Украине, пишет RT.