Мизулина: челленджи на YouTube зомбируют детей

Мизулина: онлайн-челленджи призваны манипулировать сознанием человека

19 сентября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина отметила, что главными зрителями опасных челленджей являются дети Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челленджи, которые появляются на просторах интернета и YouTube, в частности, призваны манипулировать сознанием человека Особую опасность они представляют для детей. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. «Любые челленджи на просторах сети — это тренировка на повторение тех или иных действий, то есть, манипуляция сознанием человека для того, чтобы он стал более внушаемым. В последующем его энергию можно будет направлять на иные подобные цели, например, на посещение массовых митингов или другие активности. Самая большая проблема с челленджами состоит в том, что большое количество участников и зрителей, это дети», — сказала Екатерина Мизулина. Собеседница агентства подчеркнула, что опасные для здоровья челленджи никак не модерируются на YouTube. «Многие из этих видео не промаркированы. Нет предупреждающей информации, что те или иные действия могут быть опасны для жизни и здоровья ребенка. Об этом не знает ни сам ребенок, ни родители. Когда родители с этим сталкиваются, они пытаются обращаться в службу поддержки того же YouTube, но ничего не происходит. Это не только российская проблема, но и общемировая», — добавила она. Более того, YouTube иногда рекомендует опасные челленджи для просмотра детям, отметила Екатерина Мизулина. «Это связано с инерцией видеохостинга YouTube, который ничего не делает для того, чтобы оградить детей и их здоровье, в том числе психическое, от такого опасного контента. Когда дети заходят на платформу YouTube, чтобы посмотреть мультики, что-то безобидное, им рекомендательные алгоритмы видеохостинга подсовывает опасный контент, в том числе челленджи», — уточнила директор Лиги безопасного Интернета. Ранее Екатерина Мизулина рассказала URA.RU, что YouTube является лидером среди сайтов по количеству травли и кибербуллинга. По ее словам, администрация видеохостинга никак не пытается решить проблемы с этим вопросом, и подобная проблема возникает во многих точках мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челленджи, которые появляются на просторах интернета и YouTube, в частности, призваны манипулировать сознанием человека Особую опасность они представляют для детей. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. «Любые челленджи на просторах сети — это тренировка на повторение тех или иных действий, то есть, манипуляция сознанием человека для того, чтобы он стал более внушаемым. В последующем его энергию можно будет направлять на иные подобные цели, например, на посещение массовых митингов или другие активности. Самая большая проблема с челленджами состоит в том, что большое количество участников и зрителей, это дети», — сказала Екатерина Мизулина. Собеседница агентства подчеркнула, что опасные для здоровья челленджи никак не модерируются на YouTube. «Многие из этих видео не промаркированы. Нет предупреждающей информации, что те или иные действия могут быть опасны для жизни и здоровья ребенка. Об этом не знает ни сам ребенок, ни родители. Когда родители с этим сталкиваются, они пытаются обращаться в службу поддержки того же YouTube, но ничего не происходит. Это не только российская проблема, но и общемировая», — добавила она. Более того, YouTube иногда рекомендует опасные челленджи для просмотра детям, отметила Екатерина Мизулина. «Это связано с инерцией видеохостинга YouTube, который ничего не делает для того, чтобы оградить детей и их здоровье, в том числе психическое, от такого опасного контента. Когда дети заходят на платформу YouTube, чтобы посмотреть мультики, что-то безобидное, им рекомендательные алгоритмы видеохостинга подсовывает опасный контент, в том числе челленджи», — уточнила директор Лиги безопасного Интернета. Ранее Екатерина Мизулина рассказала URA.RU, что YouTube является лидером среди сайтов по количеству травли и кибербуллинга. По ее словам, администрация видеохостинга никак не пытается решить проблемы с этим вопросом, и подобная проблема возникает во многих точках мира.