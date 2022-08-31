Мизулина: YouTube — лидер по кибербуллингу среди всех сайтов

31 августа 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

YouTube не модерирует кибербуллинг на своей платформе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU YouTube является лидером среди сайтов по количеству травли и кибербуллинга. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. «Проблема с травлей и кибербуллингом достаточно большая, особенно в детской, подростковой среде. На ряде площадок буллинг происходит намного чаще, чем на других. Лидеры по кибербуллингу, это конечно YouTube, где с такого рода проблемой сталкиваются многие дети и подростки. На втором месте у нас традиционно был Instagram (деятельность запрещена в РФ), принадлежащий компании Meta, которая признана экстремисткой на территории России», — сказала Екатерина Мизулина. «При распространении, публикации любого видео на YouTube идет бесконечное, бесчисленное число комментариев. Очень многие из них жестокого, оскорбительного характера. Дети и детская психика не всегда готова к восприятию такого рода информации. Они не всегда готовы справиться с этой информации в отличие от взрослых. Первый момент — это комментарии к видео либо видеотрансляциям в YouTube Shorts. Второе, это распространение клеветнических видео, либо направленных на травлю отдельного конкретного человека», — добавила собеседница агентства. По словам Мизулиной, YouTube не способен модерировать даже жалобы пользователей на травлю. «Видеохостинг не хочет модерировать такого рода информацию. Это напрямую говорит о том, как площадка относится к своим пользователям, особенно к юным пользователям. Прибыль они готовы получать, трафик привлекать, но не готовы делать так, чтобы тем пользователям, которые к ним приходят на площадку, было комфортно находиться в этом сообществе», — подчеркнула она. С проблемой кибербуллинга сталкиваются не только в РФ, отметила директор Лиги безопасного Интернета. «Здесь нужны какие-то другие инструменты, которые заставят видеохостинг удалять такого рода публикации и помогать пользователю, если он столкнулся с травлей, агрессией и хейтом. Это не только российская проблема. Это проблема общемировая. Об этом трубят и в Австралии, и в Германии, во Франции, в Великобритании, в Южной Корее, во многих странах мира. Они пытаются компанию Google, которой принадлежит YouTube, заставить что-то делать с этой большой бедой», — заключила Мизулина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

YouTube является лидером среди сайтов по количеству травли и кибербуллинга. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. «Проблема с травлей и кибербуллингом достаточно большая, особенно в детской, подростковой среде. На ряде площадок буллинг происходит намного чаще, чем на других. Лидеры по кибербуллингу, это конечно YouTube, где с такого рода проблемой сталкиваются многие дети и подростки. На втором месте у нас традиционно был Instagram (деятельность запрещена в РФ), принадлежащий компании Meta, которая признана экстремисткой на территории России», — сказала Екатерина Мизулина. «При распространении, публикации любого видео на YouTube идет бесконечное, бесчисленное число комментариев. Очень многие из них жестокого, оскорбительного характера. Дети и детская психика не всегда готова к восприятию такого рода информации. Они не всегда готовы справиться с этой информации в отличие от взрослых. Первый момент — это комментарии к видео либо видеотрансляциям в YouTube Shorts. Второе, это распространение клеветнических видео, либо направленных на травлю отдельного конкретного человека», — добавила собеседница агентства. По словам Мизулиной, YouTube не способен модерировать даже жалобы пользователей на травлю. «Видеохостинг не хочет модерировать такого рода информацию. Это напрямую говорит о том, как площадка относится к своим пользователям, особенно к юным пользователям. Прибыль они готовы получать, трафик привлекать, но не готовы делать так, чтобы тем пользователям, которые к ним приходят на площадку, было комфортно находиться в этом сообществе», — подчеркнула она. С проблемой кибербуллинга сталкиваются не только в РФ, отметила директор Лиги безопасного Интернета. «Здесь нужны какие-то другие инструменты, которые заставят видеохостинг удалять такого рода публикации и помогать пользователю, если он столкнулся с травлей, агрессией и хейтом. Это не только российская проблема. Это проблема общемировая. Об этом трубят и в Австралии, и в Германии, во Франции, в Великобритании, в Южной Корее, во многих странах мира. Они пытаются компанию Google, которой принадлежит YouTube, заставить что-то делать с этой большой бедой», — заключила Мизулина.