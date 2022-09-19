Терапевт Ярцева объяснила, почему опасно переносить сезонные инфекции «на ногах»

Терапевт Ярцева: человеку грозят осложнения, если он решит перенести сезонные инфекции «на ногах»

20 сентября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Человек может испытывать проблемы со здоровьем на протяжении нескольких недель, если не начнет нормальное лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если человек решил перенести сезонные инфекционные заболевания «на ногах», то его могут настичь осложнения, с которыми не сможет справиться организм. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Иммунная система отвлекается от борьбы с вирусами на то, чтобы человек мог позволить себе рано встать, пойти на работу, проводить встречи и все остальное. Это, во-первых, растягивается во времени. Это наименьшее, что может быть опасно. В худшем случае это дает осложнения, так как организм не выдерживает и выходит из строя», — сказала Ирина Ярцева. По словам терапевта, человеку достаточно будет взять больничный на несколько дней и не испытывать недомогания на протяжении целых месяцев. «Достаточно три дня отдохнуть, если человек заболел. Оставайтесь дома. Но это не значит, что надо дома горы вершить. Надо позволить себе сосредоточиться на выздоровлении, и вы быстрее поправитесь и быстрее вернетесь в строй, чем это будет растягиваться, пока не кончится сезон ОРВИ», — отметила собеседница агентства. Болезненное состояние будет сказываться на всех аспектах жизни человека, подчеркнула специалист. «Это может длиться месяца два точно. Вам не хватит сил ни вернуться к спорту, ни к режиму. Будет постоянное ощущение, что нет сил», — заключила Ярцева. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в разговоре с URA.RU назвала главные осенние заболевания. Таковыми являются коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человек решил перенести сезонные инфекционные заболевания «на ногах», то его могут настичь осложнения, с которыми не сможет справиться организм. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Иммунная система отвлекается от борьбы с вирусами на то, чтобы человек мог позволить себе рано встать, пойти на работу, проводить встречи и все остальное. Это, во-первых, растягивается во времени. Это наименьшее, что может быть опасно. В худшем случае это дает осложнения, так как организм не выдерживает и выходит из строя», — сказала Ирина Ярцева. По словам терапевта, человеку достаточно будет взять больничный на несколько дней и не испытывать недомогания на протяжении целых месяцев. «Достаточно три дня отдохнуть, если человек заболел. Оставайтесь дома. Но это не значит, что надо дома горы вершить. Надо позволить себе сосредоточиться на выздоровлении, и вы быстрее поправитесь и быстрее вернетесь в строй, чем это будет растягиваться, пока не кончится сезон ОРВИ», — отметила собеседница агентства. Болезненное состояние будет сказываться на всех аспектах жизни человека, подчеркнула специалист. «Это может длиться месяца два точно. Вам не хватит сил ни вернуться к спорту, ни к режиму. Будет постоянное ощущение, что нет сил», — заключила Ярцева. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в разговоре с URA.RU назвала главные осенние заболевания. Таковыми являются коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов.