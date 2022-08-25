В МВД предрекли рост выдачи российских паспортов в Херсоне

26 августа 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Самая большая активность жителей Херсонской области по получению российского гражданства ожидается в период референдума о присоединении региона к России и после него. Об этом заявили URA.RU в Министерстве внутренних дел России по Херсонской области. «Самая большая активность [по получению гражданства РФ] ожидается в период референдума и после него. Потому что после голосования практически все граждане Херсонской и Запорожской областей станут гражданами России, и они смогут пройти процедуру обмена паспорта в упрощенном порядке», — заявил представитель МВД РФ по Херсонской области. В ведомстве также отметили, что сейчас количество жителей региона, получающих российские паспорта растет в умеренном темпе. Активность не так высока, как хотелось бы, из-за страха граждан перед «пропагандисткой машиной Украины», уточнил собеседник агентства. «Тем не менее на освобожденных территориях Херсонской области открыто 11 пунктов приема документов на гражданство России», — резюмировали в МВД РФ. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. На Западе признали, что у Украины нет шансов на то, чтобы выбить российские войска с Херсона. Первые жители Харьковской области начали получать российское гражданство. Власти Херсона предрекли результаты референдума о присоединении к РФ.