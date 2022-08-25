25 августа 2022

В МВД предрекли рост выдачи российских паспортов в Херсоне

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, паспорт гражданина рф, паспорт
Жители Херсона активно начнут получать паспорта РФ после референдума, считают в МВД России по региону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самая большая активность жителей Херсонской области по получению российского гражданства ожидается в период референдума о присоединении региона к России и после него. Об этом заявили URA.RU в Министерстве внутренних дел России по Херсонской области.

«Самая большая активность [по получению гражданства РФ] ожидается в период референдума и после него. Потому что после голосования практически все граждане Херсонской и Запорожской областей станут гражданами России, и они смогут пройти процедуру обмена паспорта в упрощенном порядке», — заявил представитель МВД РФ по Херсонской области.

В ведомстве также отметили, что сейчас количество жителей региона, получающих российские паспорта растет в умеренном темпе. Активность не так высока, как хотелось бы, из-за страха граждан перед «пропагандисткой машиной Украины», уточнил собеседник агентства. «Тем не менее на освобожденных территориях Херсонской области открыто 11 пунктов приема документов на гражданство России», — резюмировали в МВД РФ.

Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. На Западе признали, что у Украины нет шансов на то, чтобы выбить российские войска с Херсона. Первые жители Харьковской области начали получать российское гражданство. Власти Херсона предрекли результаты референдума о присоединении к РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самая большая активность жителей Херсонской области по получению российского гражданства ожидается в период референдума о присоединении региона к России и после него. Об этом заявили URA.RU в Министерстве внутренних дел России по Херсонской области. «Самая большая активность [по получению гражданства РФ] ожидается в период референдума и после него. Потому что после голосования практически все граждане Херсонской и Запорожской областей станут гражданами России, и они смогут пройти процедуру обмена паспорта в упрощенном порядке», — заявил представитель МВД РФ по Херсонской области. В ведомстве также отметили, что сейчас количество жителей региона, получающих российские паспорта растет в умеренном темпе. Активность не так высока, как хотелось бы, из-за страха граждан перед «пропагандисткой машиной Украины», уточнил собеседник агентства. «Тем не менее на освобожденных территориях Херсонской области открыто 11 пунктов приема документов на гражданство России», — резюмировали в МВД РФ. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. На Западе признали, что у Украины нет шансов на то, чтобы выбить российские войска с Херсона. Первые жители Харьковской области начали получать российское гражданство. Власти Херсона предрекли результаты референдума о присоединении к РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...