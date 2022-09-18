18 сентября 2022

Экс-замгубернатора Тюменской области заявила, что достигла потолка в карьере, и поделилась планами

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Комитет по госстроительству и мсу. Тюмень, еремеева елена
Елена Еремеева займется консультациями по профориентации Фото:

Бывшая замгубернатора Тюменской области Елена Еремеева рассказала, что сменила работу из-за того, что не видела перспектив в развитии на своем посту, а также потеряла интерес к своей деятельности. Об этом она написала в своем telegram-канале. Также стало известно, чем женщина займется после увольнения, о котором сообщили 5 сентября.

«Эта работа давала мне ощущение стабильности и уверенности. Это была идеальная работа. Была. Но, почувствовав „потолок“ в развитии на данной работе, уловив отсутствие интереса и внутреннего драйва я меняю маршрут!» — пишет Еремеева в telegram-канале «Арт-психология». Она также выразила благодарность людям, с которыми работала.

Позже экс-замгубернатора опубликовала в своем instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) два поста, на которых рассказала, что проводит личные консультации по профориентации. Также теперь она проводит сеансы с применением метафорических карт.

Ранее URA.RU сообщало, что Елена Еремеева ушла в отставку по собственному желанию. Она занимала должность начальник Главного правового управления правительства Тюменской области и была заместителем губернатора региона Александра Моора. Инсайдер агентства позже заявил, что на ее должность могут никого не назначить, так как произойдет реорганизация структур.

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Бывшая замгубернатора Тюменской области Елена Еремеева рассказала, что сменила работу из-за того, что не видела перспектив в развитии на своем посту, а также потеряла интерес к своей деятельности. Об этом она написала в своем telegram-канале. Также стало известно, чем женщина займется после увольнения, о котором сообщили 5 сентября. «Эта работа давала мне ощущение стабильности и уверенности. Это была идеальная работа. Была. Но, почувствовав „потолок“ в развитии на данной работе, уловив отсутствие интереса и внутреннего драйва я меняю маршрут!» — пишет Еремеева в telegram-канале «Арт-психология». Она также выразила благодарность людям, с которыми работала. Позже экс-замгубернатора опубликовала в своем instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) два поста, на которых рассказала, что проводит личные консультации по профориентации. Также теперь она проводит сеансы с применением метафорических карт. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Еремеева ушла в отставку по собственному желанию. Она занимала должность начальник Главного правового управления правительства Тюменской области и была заместителем губернатора региона Александра Моора. Инсайдер агентства позже заявил, что на ее должность могут никого не назначить, так как произойдет реорганизация структур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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