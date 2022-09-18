Экс-замгубернатора Тюменской области заявила, что достигла потолка в карьере, и поделилась планами

Елена Еремеева займется консультациями по профориентации Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшая замгубернатора Тюменской области Елена Еремеева рассказала, что сменила работу из-за того, что не видела перспектив в развитии на своем посту, а также потеряла интерес к своей деятельности. Об этом она написала в своем telegram-канале. Также стало известно, чем женщина займется после увольнения, о котором сообщили 5 сентября.

«Эта работа давала мне ощущение стабильности и уверенности. Это была идеальная работа. Была. Но, почувствовав „потолок“ в развитии на данной работе, уловив отсутствие интереса и внутреннего драйва я меняю маршрут!» — пишет Еремеева в telegram-канале «Арт-психология». Она также выразила благодарность людям, с которыми работала.

Позже экс-замгубернатора опубликовала в своем instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) два поста, на которых рассказала, что проводит личные консультации по профориентации. Также теперь она проводит сеансы с применением метафорических карт.

Ранее URA.RU сообщало, что Елена Еремеева ушла в отставку по собственному желанию. Она занимала должность начальник Главного правового управления правительства Тюменской области и была заместителем губернатора региона Александра Моора. Инсайдер агентства позже заявил, что на ее должность могут никого не назначить, так как произойдет реорганизация структур.