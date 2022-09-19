Основатель Gulagu.net* Осечкин сообщил о покушении киллера во Франции

20 сентября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Осечкина, покушение произошло после отдыха в горах Франции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основатель проекта Gulagu.net (заблокирован на территории РФ) Владимир Осечкин сообщил о нападении киллера в городе Биарриц во Франции. Об этом он сообщил во время прямой трансляции на YouTube журналистски «Новой газеты» Юлии Латынины (признана иностранным агентом в РФ). «Я работал в темноте с документами, макбук с приглушенным светом, мне так удобно работать. Когда приехали дети с женой, мы приготовили ужин, и я помню — несу тарелки ставить детям и боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка движется в мою сторону через перила террасы», — заявил Владимир Осечкин. Он рассказал, что о готовящемся покушении его предупреждал расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев. По словам Осечкина, его уговорили на выходных скрыться в горах, однако покушение произошло после возвращения домой. Ранее в МВД России сообщали, что Владимир Осечкин объявлен в федеральный розыск по статье уголовного кодекса. Правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали новый ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. Сообщается также, что Осечкин передавал ролики нескольким СМИ для ознакомления.

Основатель проекта Gulagu.net (заблокирован на территории РФ) Владимир Осечкин сообщил о нападении киллера в городе Биарриц во Франции. Об этом он сообщил во время прямой трансляции на YouTube журналистски «Новой газеты» Юлии Латынины (признана иностранным агентом в РФ). «Я работал в темноте с документами, макбук с приглушенным светом, мне так удобно работать. Когда приехали дети с женой, мы приготовили ужин, и я помню — несу тарелки ставить детям и боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка движется в мою сторону через перила террасы», — заявил Владимир Осечкин. Он рассказал, что о готовящемся покушении его предупреждал расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев. По словам Осечкина, его уговорили на выходных скрыться в горах, однако покушение произошло после возвращения домой. Ранее в МВД России сообщали, что Владимир Осечкин объявлен в федеральный розыск по статье уголовного кодекса. Правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали новый ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. Сообщается также, что Осечкин передавал ролики нескольким СМИ для ознакомления.