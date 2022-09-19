Бывший украинский офицер: солдаты ВСУ «для забавы» расстреливают сослуживцев

Бывший украинский офицер: солдаты ВСУ «для забавы» расстреливают своих сослуживцев

20 сентября 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ расстреливали сослуживцев под воздействием алкоголя, заявил Валерий Гнатенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики «для забавы» расстреливали своих сослуживцев, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом рассказал бывший офицер ВСУ Валерий Гнатенко. «Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что „обдолбятся“ или „оббухаются“, и начинается, для забавы», — цитирует Валерия Гнатенко РИА «Новости». Также он подчеркнул, что внутри украинских вооруженных сил отношение руководства к своим подчиненным можно назвать «скотским». «За людей, по сути, никто так и не считал», — добавил он. Ранее наемник из США назвал украинских военных «цирком уродов». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.

Украинские боевики «для забавы» расстреливали своих сослуживцев, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом рассказал бывший офицер ВСУ Валерий Гнатенко. «Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что „обдолбятся“ или „оббухаются“, и начинается, для забавы», — цитирует Валерия Гнатенко РИА «Новости». Также он подчеркнул, что внутри украинских вооруженных сил отношение руководства к своим подчиненным можно назвать «скотским». «За людей, по сути, никто так и не считал», — добавил он. Ранее наемник из США назвал украинских военных «цирком уродов». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.