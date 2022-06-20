Наемник из США назвал украинских военных «цирком уродов»

21 июня 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

С украинской стороны люди гибнут впустую, убежден наемник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемник из США, который сражался на украинской стороне, раскрыл, что ВСУ сражаются против своих же. Такой информацией поделился журналист Сет Харп в одной из соцсетей. «Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <…> (на скриншоте наемника имя замазано, — прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», — привет Харп скриншот их переписки. Он убежден, что «украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же », передает Pravda.Ru. Мужчина побывал во многих местах боевых действий на Украине, дополняет «Федеральное агентство новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Однако российская сторона успешно уничтожает их. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни через расстрел. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Наемник из США, который сражался на украинской стороне, раскрыл, что ВСУ сражаются против своих же. Такой информацией поделился журналист Сет Харп в одной из соцсетей. «Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <…> (на скриншоте наемника имя замазано, — прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», — привет Харп скриншот их переписки. Он убежден, что «украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же», передает Pravda.Ru. Мужчина побывал во многих местах боевых действий на Украине, дополняет «Федеральное агентство новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Однако российская сторона успешно уничтожает их. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни через расстрел.