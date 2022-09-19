ИК-8 ищет партнеров для продажи продукции ФСИН в ЯНАО

Лабытнангская исправительная колония №8 УФСИН России по ЯНАО ищет в бизнес-сообществе партнеров для реализации продукции собственного производства. Об этом сообщило руководство учреждения.
«Сейчас очень актуально на рынке услуг производство строительных материалов», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника ИК Михаил Близнюк местному телеканалу. Для знакомства с производственными возможностями колонии была организована экскурсия для предпринимателей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создадут исправительный центр с принудительными работами для осужденных. Такие центры могут появиться на объектах предприятий и на базе объектов муниципальной собственности Ноябрьска.
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