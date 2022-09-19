19 сентября 2022
18 сентября 2022

ИК-8 ищет партнеров для продажи продукции ФСИН в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
Заключенные колонии в Лабытнанги готовы к реализации своей продукции Фото:

Лабытнангская исправительная колония №8 УФСИН России по ЯНАО ищет в бизнес-сообществе партнеров для реализации продукции собственного производства. Об этом сообщило руководство учреждения.

«Сейчас очень актуально на рынке услуг производство строительных материалов», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника ИК Михаил Близнюк местному телеканалу. Для знакомства с производственными возможностями колонии была организована экскурсия для предпринимателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создадут исправительный центр с принудительными работами для осужденных. Такие центры могут появиться на объектах предприятий и на базе объектов муниципальной собственности Ноябрьска.

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Лабытнангская исправительная колония №8 УФСИН России по ЯНАО ищет в бизнес-сообществе партнеров для реализации продукции собственного производства. Об этом сообщило руководство учреждения. «Сейчас очень актуально на рынке услуг производство строительных материалов», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника ИК Михаил Близнюк местному телеканалу. Для знакомства с производственными возможностями колонии была организована экскурсия для предпринимателей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создадут исправительный центр с принудительными работами для осужденных. Такие центры могут появиться на объектах предприятий и на базе объектов муниципальной собственности Ноябрьска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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