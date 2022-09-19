В Челябинской области за сутки COVID-19 заболело больше тысячи человек

В области продолжается рост темпов заболевания коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области число заболевших коронавирусом за сутки перевалило за тысячу человек. Согласно данным регионального минздрава, 20 сентября подтверждено 1037 новых случаев заболевания, сутками ранее их было 960.

«Подтверждено 364 595 случаев заболевания COVID-19. Плюс 1037 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 90 школьников. За прошедшие сутки умерло четыре человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Там отметили, что за сутки медики проверили свыше трех тысяч ПЦР тестов. Всего же за все время пандемии на исследование было направлено почти семь с половиной миллионов тестов.

Ранее губернатор области Алексей Текслер предупреждал, что с началом учебного года эпидемиологическая ситуация в регионе может осложниться. Медики ждут поставок насадок для использования назальной вакцины. С ее помощью возможность создания местного иммунитета увеличится.