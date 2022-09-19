Генсек ООН придумал, как спастись от мирового голода с помощью России

Генсек ООН заявил о возможности обеспечить экспорт российских удобрений

19 сентября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Российские удобрения можно перевезти через Европу, заявил генсек ООН Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Всемирная продовольственная программа может поспособствовать экспорту российских удобрений через Европу в развивающиеся страны, чтобы избежать мирового голода. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. Во-вторых, если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание», — сказал Гутерреш в интервью РИА «Новости». Ранее Гуттереш сказал, что в 2023 году мир может столкнуться с продовольственным голодом из-за нехватки удобрений. По его словам, существует проблема с распределением и нужно нормализовать рынки удобрений. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч российских удобрений, передает RT. Он также заявил, что сообщил генсеку ООН о готовности бесплатно передать эти удобрения в развивающиеся страны, сообщает «Царьград».

Всемирная продовольственная программа может поспособствовать экспорту российских удобрений через Европу в развивающиеся страны, чтобы избежать мирового голода. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. Во-вторых, если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание», — сказал Гутерреш в интервью РИА «Новости». Ранее Гуттереш сказал, что в 2023 году мир может столкнуться с продовольственным голодом из-за нехватки удобрений. По его словам, существует проблема с распределением и нужно нормализовать рынки удобрений. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч российских удобрений, передает RT. Он также заявил, что сообщил генсеку ООН о готовности бесплатно передать эти удобрения в развивающиеся страны, сообщает «Царьград».