19 сентября 2022

Ройзман заявил, что силовики сливали криминальным структурам его геолокацию и прослушку разговоров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман на заседании в Октябрьском районном суде, где рассматривается административные дела о его участии в несанкционированной акции. Екатеринбург, ройзман евгений
По мнению Ройзмана, плохих действий он не совершал Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, подозреваемый в дискредитации армии РФ, обвинил представителей правоохранительных органов в сотрудничестве с криминальными структурами, которые якобы получают информацию о местонахождении и телефонных разговорах бывшего политика. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда.

«Для меня мера пресечения абсолютно понятна. Я не так давно попадал в ситуации, когда моими данными (геолокация, прослушка телефонов — прим.ред.) делились с криминальными структурами. Все мои передвижения отдавали организатору серии заказных убийств. Этим занимались высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. Это уже зафиксировано судом», — сказал Ройзман.

Редакция агентства направила запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать. Также запрос был направлен в пресс-службу свердловского главка МВД. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что Ройзмана задержали 24 августа после ряда обысков, проводившихся в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Силовики забрали технические средства, которые впоследствии были направлены на экспертизу. В суде Ройзману запретили общаться с кем-либо, кроме членов семьи, представителей власти и экстренных служб без разрешения следователя. Также Ройзману запретили посещать публичные места. На экс-мэра надели браслет, по которому можно отслеживать его перемещение.

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, подозреваемый в дискредитации армии РФ, обвинил представителей правоохранительных органов в сотрудничестве с криминальными структурами, которые якобы получают информацию о местонахождении и телефонных разговорах бывшего политика. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Для меня мера пресечения абсолютно понятна. Я не так давно попадал в ситуации, когда моими данными (геолокация, прослушка телефонов — прим.ред.) делились с криминальными структурами. Все мои передвижения отдавали организатору серии заказных убийств. Этим занимались высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. Это уже зафиксировано судом», — сказал Ройзман. Редакция агентства направила запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать. Также запрос был направлен в пресс-службу свердловского главка МВД. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что Ройзмана задержали 24 августа после ряда обысков, проводившихся в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Силовики забрали технические средства, которые впоследствии были направлены на экспертизу. В суде Ройзману запретили общаться с кем-либо, кроме членов семьи, представителей власти и экстренных служб без разрешения следователя. Также Ройзману запретили посещать публичные места. На экс-мэра надели браслет, по которому можно отслеживать его перемещение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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