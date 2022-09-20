Диетолог Круглова назвала продукты, укрепляющие нервную систему

Диетолог Круглова: гречка, семечки и орехи полезны для укрепления нервной системы

20 сентября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Разнообразное питание улучшает эмоциональный фон человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для укрепления нервной системы человек должен употреблять продукты, богатые магнием, среди которых гречневая крупа, семечки и орехи. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «Важно, чтобы в питании присутствовало достаточное количество магния. Его называют минералом спокойствия. Он содержится в цельнозерновых продуктах. Это те крупы, которые не полностью очищены от оболочек. В нашей традиционной гречневой крупе магния достаточно. Также он содержится в семечках, орехах. Хорошо если эти продукты присутствуют в питании», — сказала Наталья Круглова. Кроме того, для стабильного эмоционального состояния нужен компонент, который содержится в морепродуктах, отметила диетолог. «Также есть наблюдения, что Омега-3 жирные кислоты влияют на эмоциональный фон и когнитивные функции, поэтому их достаточное количество важно, как для детей, так и для взрослых. Она содержится в рыбе, причем жирных сортов. Лосось, сельдь скумбрия», — уточнила собеседница агентства. Круглова подчеркнула, что немало важно и то, насколько разнообразна пища человека. «Разнообразный рацион тоже влияет на эмоциональное состояние человека. Если это какие-то ограничения и диеты, то это будет со знаком минус, в плане эмоционального фона. Очень важно, чтобы в питании присутствовали разные вкусы, консистенции, даже разного цвета», — заключила она. Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал URA.RU, как сделать пиццу полезнее. Так, можно заменить пшеничную муку в тесте на ржаную или добавить ржаную муку в дрожжевое тесто. Также блюдо станет намного полезнее, если в начинку добавить больше томатов и заменить сыр на менее соленый сулугуни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для укрепления нервной системы человек должен употреблять продукты, богатые магнием, среди которых гречневая крупа, семечки и орехи. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «Важно, чтобы в питании присутствовало достаточное количество магния. Его называют минералом спокойствия. Он содержится в цельнозерновых продуктах. Это те крупы, которые не полностью очищены от оболочек. В нашей традиционной гречневой крупе магния достаточно. Также он содержится в семечках, орехах. Хорошо если эти продукты присутствуют в питании», — сказала Наталья Круглова. Кроме того, для стабильного эмоционального состояния нужен компонент, который содержится в морепродуктах, отметила диетолог. «Также есть наблюдения, что Омега-3 жирные кислоты влияют на эмоциональный фон и когнитивные функции, поэтому их достаточное количество важно, как для детей, так и для взрослых. Она содержится в рыбе, причем жирных сортов. Лосось, сельдь скумбрия», — уточнила собеседница агентства. Круглова подчеркнула, что немало важно и то, насколько разнообразна пища человека. «Разнообразный рацион тоже влияет на эмоциональное состояние человека. Если это какие-то ограничения и диеты, то это будет со знаком минус, в плане эмоционального фона. Очень важно, чтобы в питании присутствовали разные вкусы, консистенции, даже разного цвета», — заключила она. Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал URA.RU, как сделать пиццу полезнее. Так, можно заменить пшеничную муку в тесте на ржаную или добавить ржаную муку в дрожжевое тесто. Также блюдо станет намного полезнее, если в начинку добавить больше томатов и заменить сыр на менее соленый сулугуни.