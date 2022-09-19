Верховный суд отказался поддержать известную судью из Челябинска

Рамзия Лутфуллоева хотела оспорить решение этого же суда по своему иску Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда России отказала в удовлетворении жалобы председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, пытавшейся доказать, что ей незаконно отказали в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда. Информация об этом содержится в карточке дела по иску Лутфуллоевой.

По данным картотеки дел Верховного суда, апелляционное рассмотрение жалобы Лутфуллоевой на решение этого же суда прошло 20 сентября. Решение оставлено без изменения.

Изначально высшая судебная инстанция страны решила, что Высшая квалификационная коллегия судей России правомерно отказала челябинской судье в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Это произошло из-за того, что она не предоставила характеристику с работы за последние пять лет, поскольку якобы в ней содержатся искаженные сведения о ее деятельности, а также не сообщила, что ее супруг привлекался к ответственности за ДТП, в котором пострадал человек.

Рамзия Лутфуллоева занимает пост председателя Центрального райсуда с 2016 года. В декабре 2022 года ее полномочия истекают. Рекомендацию ККС Челябинской области на пост нового председателя суда получил судья областного суда, экс-сотрудник ГУ МВД по Челябинской области Денис Лекарь.