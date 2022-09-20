Министр иностранных дел Украины Кулеба отказался встречаться с Лавровым. Видео

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Кулеба заявил, что не будет разговаривать с Лавровым Фото:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не собирается встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН. Так он ответил на соответствующие вопросы журналистов.

«Нет», — сказал Кулеба. Кулеба подчеркнул, что не будет общаться с Лавровым, даже если тот этого захочет, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН. В свою очередь США заявляли, что не будут препятствовать участию главы МИД РФ в работе Генассамблеи, так как Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Сергей Лавров также напомнил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН, пишет RT.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не собирается встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН. Так он ответил на соответствующие вопросы журналистов. «Нет», — сказал Кулеба. Кулеба подчеркнул, что не будет общаться с Лавровым, даже если тот этого захочет, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН. В свою очередь США заявляли, что не будут препятствовать участию главы МИД РФ в работе Генассамблеи, так как Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Сергей Лавров также напомнил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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