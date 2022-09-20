Министр иностранных дел Украины Кулеба отказался встречаться с Лавровым. Видео

20 сентября 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Кулеба заявил, что не будет разговаривать с Лавровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не собирается встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН. Так он ответил на соответствующие вопросы журналистов. «Нет», — сказал Кулеба. Кулеба подчеркнул, что не будет общаться с Лавровым, даже если тот этого захочет, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН. В свою очередь США заявляли, что не будут препятствовать участию главы МИД РФ в работе Генассамблеи, так как Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Сергей Лавров также напомнил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН, пишет RT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не собирается встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН. Так он ответил на соответствующие вопросы журналистов. «Нет», — сказал Кулеба. Кулеба подчеркнул, что не будет общаться с Лавровым, даже если тот этого захочет, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ в ООН. В свою очередь США заявляли, что не будут препятствовать участию главы МИД РФ в работе Генассамблеи, так как Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Сергей Лавров также напомнил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН, пишет RT.