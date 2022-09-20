20 сентября 2022

Кадыров предупредил о смене тактики спецоперации

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров рассказал о новой тактике спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия перейдет к новой тактике спецоперации. Об этом предупредил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. […] Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо. Воспринимайте эти слова, как хотите, отнеситесь к ним, как заблагорассудится. […] Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев говорил о том, что если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец. Он предупредил, что Москву невозможно изолировать и привал Запад об этом не забывать.

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Россия перейдет к новой тактике спецоперации. Об этом предупредил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. […] Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо. Воспринимайте эти слова, как хотите, отнеситесь к ним, как заблагорассудится. […] Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров в Telegram. Ранее посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев говорил о том, что если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец. Он предупредил, что Москву невозможно изолировать и привал Запад об этом не забывать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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