Кадыров предупредил о смене тактики спецоперации

21 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал о новой тактике спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия перейдет к новой тактике спецоперации. Об этом предупредил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. […] Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо. Воспринимайте эти слова, как хотите, отнеситесь к ним, как заблагорассудится. […] Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров в Telegram. Ранее посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев говорил о том, что если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец. Он предупредил, что Москву невозможно изолировать и привал Запад об этом не забывать.

Россия перейдет к новой тактике спецоперации. Об этом предупредил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. […] Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо. Воспринимайте эти слова, как хотите, отнеситесь к ним, как заблагорассудится. […] Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров в Telegram. Ранее посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев говорил о том, что если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец. Он предупредил, что Москву невозможно изолировать и привал Запад об этом не забывать.