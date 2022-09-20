20 сентября 2022

Киев ударил «Точкой-У» по жилым домам в Новой Каховке

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Мариуполь,виды города.., последствия, война, разрушения, обстрел
Удар из «Точки-У» пришелся по жилому массиву в Новой Каховке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой «Точка-У», выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Сегодня в городе в очередной раз пострадали люди, это была «Точка-У», — рассказал он. Слова главы администрации приводит РИА «Новости».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. На протяжении этого времени ВСУ неоднократно обстреливали Новую Каховку. В частности, 19 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по городу. В конце августа после обстрела боевиками ВСУ на Каховской гидроэлектростанции случился пожар.

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Удар по жилому массиву в Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого два человека получили ранения, был нанесен ракетой «Точка-У», выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. «Сегодня в городе в очередной раз пострадали люди, это была «Точка-У», — рассказал он. Слова главы администрации приводит РИА «Новости». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. На протяжении этого времени ВСУ неоднократно обстреливали Новую Каховку. В частности, 19 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по городу. В конце августа после обстрела боевиками ВСУ на Каховской гидроэлектростанции случился пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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