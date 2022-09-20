Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости COVID

21 сентября 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

В России с июля наблюдается подъем заболеваемости COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России ожидаются пиковые значения заболеваемости COVID-19 в осенне-зимнем периоде. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Следующая волна, осенне-зимняя, будет заметной. Думаю, что однозначно мы уйдем за 100 тысяч выявленных случаев в сутки. Будет ли это 100, 140 или даже 200 тысяч, сказать сложнее», — сказал он в интервью радио Sputnik. По его словам, в сентябре на рост заболеваемости повлияло то, что многие вернулись в города, ученики — в школы, студенты — в вузы, вследствие чего плотность населения значительно увеличилась. Кроме того, врач напомнил, что в конце сентября — начале октября начнут играть неблагоприятную роль погодные факторы: температура, инсоляция и влажность. Также Крючков напомнил, что сейчас циркулируют наиболее заразные варианты короновируса. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что многие переболевшие коронавирусом еще в 2020 году, до сих пор страдают от последствий этого заболевания в виде снижения умственной работоспособности. Он добавил, что есть случаи, что и временная нетрудоспособность возникает.

В России ожидаются пиковые значения заболеваемости COVID-19 в осенне-зимнем периоде. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Следующая волна, осенне-зимняя, будет заметной. Думаю, что однозначно мы уйдем за 100 тысяч выявленных случаев в сутки. Будет ли это 100, 140 или даже 200 тысяч, сказать сложнее», — сказал он в интервью радио Sputnik. По его словам, в сентябре на рост заболеваемости повлияло то, что многие вернулись в города, ученики — в школы, студенты — в вузы, вследствие чего плотность населения значительно увеличилась. Кроме того, врач напомнил, что в конце сентября — начале октября начнут играть неблагоприятную роль погодные факторы: температура, инсоляция и влажность. Также Крючков напомнил, что сейчас циркулируют наиболее заразные варианты короновируса. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что многие переболевшие коронавирусом еще в 2020 году, до сих пор страдают от последствий этого заболевания в виде снижения умственной работоспособности. Он добавил, что есть случаи, что и временная нетрудоспособность возникает.