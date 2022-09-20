Курганский застройщик на деньги Сбербанка построит многоэтажку с подземной автостоянкой

Жилой комплекс с подземной парковой построят на деньги Сбербанка (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Кургана построят многоэтажный жилой дом с подземной парковкой. Строительством нового объекта на улице Бажова займется застройщик ООО «СЗ Кристалл». Об этом сообщается на сайте городской администрации. Ранее стало известно, что Сбербанк выделит компании один миллиард рублей на строительство жилых комплексов.

«ООО „Специализированный застройщик Кристалл“. Разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Бажова, 132», — говорится в документе мэрии. Согласно кадастровой карте, площадь земельного участка под строительство жилого комплекса составляет 2 851 квадратных метров, а кадастровая стоимость территории оценивается почти на девять миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что после международной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге Сбербанк и застройщик «СЗ Кристалл» договорились о финансировании строительства жилых комплексов в Кургане. В рамках сотрудничества планируют построить три многоквартирных дома в Заозерном районе и один на улице Бажова. Также сообщалось, что в Кургане построят жилую высотку на 19 этажей. Застройщиком выступит «Атлант».