В Кремле засекретили часть указа о частичной мобилизации в России

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Пункт 7 указа предназначен для служебного пользования Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пункт 7 указа о частичной мобилизации оказался засекречен. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указа под пунктом 7 значится формулировка «Для служебного пользования». В указе на сайте Кремля пункт отсутствовал.

В экстренном обращении 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.

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Пункт 7 указа о частичной мобилизации оказался засекречен. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указа под пунктом 7 значится формулировка «Для служебного пользования». В указе на сайте Кремля пункт отсутствовал. В экстренном обращении 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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