В Кремле засекретили часть указа о частичной мобилизации в России

Пункт 7 указа предназначен для служебного пользования
новость из сюжетаМобилизация в России
Пункт 7 указа о частичной мобилизации оказался засекречен. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указа под пунктом 7 значится формулировка «Для служебного пользования». В указе на сайте Кремля пункт отсутствовал.
В экстренном обращении 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews