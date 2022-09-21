В Кремле засекретили часть указа о частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 + Пункт 7 указа предназначен для служебного пользования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пункт 7 указа о частичной мобилизации оказался засекречен. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указа под пунктом 7 значится формулировка «Для служебного пользования». В указе на сайте Кремля пункт отсутствовал. В экстренном обращении 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. Пункт 7 указа о частичной мобилизации оказался засекречен. Это следует из текста указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указа под пунктом 7 значится формулировка «Для служебного пользования». В указе на сайте Кремля пункт отсутствовал. В экстренном обращении 21 сентября Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям