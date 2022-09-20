20 сентября 2022

Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили повестки на учебные сборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
Сотрудники должны отправиться на сборы 26 сентября Фото:

Сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» (ХМАО) начали вручать повестки, по которым они будут обязаны отправиться на учебные сборы. Это следует из копии внутреннего документа компании, которая есть в распоряжении URA.RU.

«Требую произвести вручение повесток граждан, пребывающих в запасе, работающих в структурных подразделениях ПАО „Сургутнефтегаз“, для убытия на учебные сборы приписного состава в период с 26.09.2022 по 10.10.2022», — написано в документе, подписанном заместителем генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилом Кириленко.

Согласно документу, сотрудникам необходимо явиться на контрольную явку в местный военный комиссариат уже в эту пятницу, 23 сентября. URA.RU направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать о характере сборов. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» (ХМАО) начали вручать повестки, по которым они будут обязаны отправиться на учебные сборы. Это следует из копии внутреннего документа компании, которая есть в распоряжении URA.RU. «Требую произвести вручение повесток граждан, пребывающих в запасе, работающих в структурных подразделениях ПАО „Сургутнефтегаз“, для убытия на учебные сборы приписного состава в период с 26.09.2022 по 10.10.2022», — написано в документе, подписанном заместителем генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилом Кириленко. Согласно документу, сотрудникам необходимо явиться на контрольную явку в местный военный комиссариат уже в эту пятницу, 23 сентября. URA.RU направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать о характере сборов. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...