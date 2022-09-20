Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили повестки на учебные сборы

21 сентября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Сотрудники должны отправиться на сборы 26 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» (ХМАО) начали вручать повестки, по которым они будут обязаны отправиться на учебные сборы. Это следует из копии внутреннего документа компании, которая есть в распоряжении URA.RU. «Требую произвести вручение повесток граждан, пребывающих в запасе, работающих в структурных подразделениях ПАО „Сургутнефтегаз“, для убытия на учебные сборы приписного состава в период с 26.09.2022 по 10.10.2022», — написано в документе, подписанном заместителем генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилом Кириленко. Согласно документу, сотрудникам необходимо явиться на контрольную явку в местный военный комиссариат уже в эту пятницу, 23 сентября. URA.RU направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать о характере сборов. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

Сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» (ХМАО) начали вручать повестки, по которым они будут обязаны отправиться на учебные сборы. Это следует из копии внутреннего документа компании, которая есть в распоряжении URA.RU. «Требую произвести вручение повесток граждан, пребывающих в запасе, работающих в структурных подразделениях ПАО „Сургутнефтегаз“, для убытия на учебные сборы приписного состава в период с 26.09.2022 по 10.10.2022», — написано в документе, подписанном заместителем генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилом Кириленко. Согласно документу, сотрудникам необходимо явиться на контрольную явку в местный военный комиссариат уже в эту пятницу, 23 сентября. URA.RU направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать о характере сборов. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий не подлежит мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.